Жанибек Алимханулы: «Честно говоря, Батлер – не мой уровень»

Чемпион мира WBO в среднем весе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал предстоящий бой против канадца Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО).

— Честно говоря, Батлер — это не мой уровень. Да, у него хороший рекорд. Он победил достойных боксеров. Но я не такой, как все остальные. Я являюсь совсем другим бойцом, у меня другой стиль. Я нокаутирую его, иншаАллах. Я всегда хотел драться с чемпионами, со звездами бокса. Но, к сожалению, никто из них не согласился со мной биться, — заявил Алимханулы.

Бой Алимханулы – Батлер пройдет 13 мая в США. Для Алимханулы это вторая защита титула.

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