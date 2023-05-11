Где и восколько смотреть бой Алимханулы за пояс WBO

14 мая казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) проведет защиту титула WBO против канадца Стивена Батлером (32-3-1, 26 КО).

Прямую трансляцию боя Алимханулы — Батлер можно будет посмотреть на телеканале «Хабар».

Этот поединок начнется в 07:00 по астанинскому времени.

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