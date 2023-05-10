Ермахан Ибраимов о сборной Казахстана на ЧМ по боксу: «Я уверен, у нас будет золото»

Олимпийский чемпион-2000 и бронзовый призер Олимпиады-1996 Ермахан Ибраимов прокомментировал выступления сборной Казахстана на ЧМ по боксу в Ташкенте.

— Чем для Казахстана значим чемпионат мира?

— Чемпионат мира для нас важен, но нужно понимать, что здесь не разыгрываются олимпийские лицензии. Здесь важно проверить свои силы и главное, в будущем показать себя во всей красе на Олимпиаде.

— Однако, очевидно, что если сборная вернется из Ташкента без золотой награды, то болельщики будут вправе высказать свои претензии.

— Я верю, золотая медаль у нас будет. Говорят, это затишье перед бурей. Думаю, и здесь, и на Олимпиаде у нас будут чемпионы.

— Насколько было верным решением везти на чемпионат мира первых номеров? Возможно, было бы лучше дать шанс вторым-третьим номерам сборной?

— Это оправдано. Возьмите Сакена Бибосынова, он пропустил несколько турниров из-за травмы, а тут у него был шанс проверить форму в боях с такими сильными соперниками как Хасанбой Дусматов. Серик Темиржанов проиграл, но мы увидели реальную силу его соперника из Кубы. Теперь мы больше знаем об этом сопернике, – отметил Ибраимов.

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