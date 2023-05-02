Алимханулы обратился к боксерам сборной Казахстана: «Удачи, братья»

Чемпион мира WBO в среднем весе, казахстанский боксер Жанибек Алимханулы выразил слова поддержки сборной Казахстана по боксу перед чемпионатом мира в Ташкенте.

«Удачи, братья», — написал Алимханулы в социальных сетях.

Напомним, чемпионат мира по боксу состоится с 1 по 14 мая.

Полный список боксеров, отправившихся в Ташкент от Казахстана можно увидеть тут.

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