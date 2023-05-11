Куат Хамитов прокомментировал задержание чиновника в Казахстане за взятку в 30 млн. долларов

Боец MMA из Казахстана Куат Хамитов прокомментировал задержание экс-глава Нацпалаты «Атамекен» Аблая Мырзахметова. Казахстанского чиновника обвиняют в получении взятки в размере 30 млн. долларов (13,3 млрд тенге).

«Базара нет 🔥», – оставал комментарий Хамитов под новостью о аресте.

В мае 2003 года Мырзахметов уже был приговорен к пяти годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества.

Ранее Хамитов призывал вернуть все украденные деньги в Казахстан и посадить коррупционеров на 150 лет.

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