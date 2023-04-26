Боец MMA Куат Хамитов о коррупции в Казахстане: «Нужно посадить всех на 150 лет, тогда они вернут украденные деньги»

Боец MMA Куат Хамитов прокомментировал проблему коррупции в Казахстане.

«Считаю нужно вернуть все деньги, которые украли из страны за 30 лет. И если ишак способен на это, то я буду поддерживать даже ишака! Главное вернуть украденные деньги народа! Вот моя позиция! И да, считаю всех нужно посадить на 150 лет, тогда они вернут все сами», – написал Хамитов в соцсетях.

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