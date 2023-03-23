Ермеков о поражении Яна: «Он все равно лучший в своем весе»

Теги UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Спорт Казахстана

Боец MMA Даурен Ермеков поделился мнением о поединке между россиянином Петром Яном и представителем Грузии Мерабом Двалишвили. 

«Хоть Ян и проиграл, он все равно лучший в своем весе. Он свои позиции не теряет. Для меня он все равно лучший в этом весе. Он может составить конкуренцию хорошую и спокойно вернуться в титульную гонку. Один-два боя забрать и за титул биться. Я там особенных соперников не вижу. Можно просить у Мераба реванш, готовиться и идти за титулом», — сказал Ермеков.

Бой состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей.

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