Еще один казах может подписать контракт с UFC

Боец легчайшего веса Дармен Кожахмет (6-0), является этническим казахом из Китая, выступит на шоу «Дорога в UFC».

Это классический турнир из 8 бойцов, победитель которого получит контракт с лигой.

Первый свой бой на шоу он проведет 28 мая.

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