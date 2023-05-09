Еще один казах может подписать контракт с UFC
Боец легчайшего веса Дармен Кожахмет (6-0), является этническим казахом из Китая, выступит на шоу «Дорога в UFC».
Это классический турнир из 8 бойцов, победитель которого получит контракт с лигой.
Первый свой бой на шоу он проведет 28 мая.
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