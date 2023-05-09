Рахмонов приблизился к Чимаеву в рейтинге UFC

Теги UFC MMA Гилберт Бернс Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Мухаммад Мокаев Спорт Казахстана

В обновленном рейтинге UFC произошли изменения.

Полусредневес UFC Белал Мухаммад (23-3) после победы над Гилбертом Бернсом (22-6) на UFC 288 поднялся на третью строчку рейтинга, сместив Хамзата Чимаева (12-0) на четвертую позицию. На шестом месте остался казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0). Теперь «Номада» с Чимаевым разделяет лишь ранее упомянутый Бернс.

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