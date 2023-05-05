Рис Макларен о бое с Ахметовым: «Я здесь, чтобы делать больно»

Австралиец Рис Макларен поделился ожиданиями от реванша с Кайратом Ахметовым:

«Как я понимаю, этот бой — отборочный на титул. А если вы не сражаетесь как чемпион, то зачем вообще вы здесь? В каждом выступлении моей целью является не отдавать поединок в руки судей, так как они в один момент могут разбить вам сердце. Поэтому я думаю, в этот раз бой определенно завершится досрочно — будь то остановка врачом или отказ его угла. Но я понимаю, что Ахметов опасен. Он бывший чемпион мира, занимает второе место в рейтинге и знает, как побеждать. Он — настоящий жеребец.

Перед нашим боем в 2019 году у меня был не очень хороший тренировочный лагерь. Я дрался не лучшим образом и забыл, что в нашем деле людям причиняют боль. Мой новый тренер напомнил мне об этом. Поэтому теперь мы здесь, чтобы делать больно.

Одной из деталей, которые вызывали у меня беспокойство, был тот факт, что Кайрат обычно выходит в октагон довольно тяжелым. Я не знаю, как он это делает. Возможно, даже ONE Championship этого не знают, поэтому не думаю, что он еще долго пробудет в этой весовой категории»

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