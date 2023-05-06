Кайрат Ахметов одержал шестую победу подряд

Теги MMA ONE Championship Sports.ru - Казахстан Кайрат Ахметов Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Кайрат Ахметов провел бой на турнире лиги One в США против австралийца Риса Макларена. Бойцы занимают на данный момент 2 и 4 место в рейтинге своего веса в азиатской лиге.

Бой прошел всю дистанцию в три раунда, по итогам которых безоговорочную победу забрал казахстанский боец. Эта победа стала шестой подряд для Ахметова в ONE.

Таким образом, Кайрат с большой долей вероятности стал главным претендентом на титульный бой.

Стоит отметить, что Ахметов уже владел титулом чемпиона One.

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