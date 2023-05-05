Кайрат Ахметов: «Я мог отказаться от боя с Рисом, но я никого не боюсь, кроме Аллаха»

Казахстанский боец лиги ONE Кайрат Ахметов перед своим боем против Риса Макларена поделился впечатлениями:

«Я много сделал для того, чтобы заполучить титульный бой. Я считаю себя топовым претендентом и думаю, что еще давно должен был подраться за титул. Я был удивлен, когда мне вновь предложили встретиться с Рисом, ведь я уже сражался с ним раньше. Я не хочу повторно биться с теми же парнями. Я хочу двигаться дальше и драться с кем-то новым. Но в конце концов мне нужно проводить бои и для меня нет большого значения, с кем я бьюсь. Поэтому я просто подписал контракт. Я мог отказаться от этого поединка и просто подождать окончания боя Мораес — Джонсон. Но я не могу просто сидеть без дела. Я никого не боюсь, кроме Аллаха. Я готов на 100%. Я хочу доказать, что я первый номер рейтинга и заслуживаю боя за чемпионский титул»

Поединок состоится рано утром в субботу.

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