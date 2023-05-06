Жалгас Жумагулов о новой дате: «UFC предложили 20 мая, но я хотел бы на турнире 24 июня выйти»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов о новой дате боя:

«Я остаюсь в Америке. Мы поговорили с UFC, они предложили на 20 мая, но мне будет тяжело, я только весогонку прошел. Я сказал, что буду готов 24 июня выйти, меня туда поставили бы»

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