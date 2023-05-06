Жумагулов об отмене боя: «Не сделать 8 паундов – это не профессионализм»

Жалгас Жумагулов рассказал об отмене боя с бразильцем Эскивом:

«Это был мой самый длинный и лучший лагерь. Я три месяца был в Америке, все прошло без происшествий, вырос, как боец. Были хорошие спарринг-партнеры. Была форма лучшая за всю карьеру, был нереально заряжен. В первый день соперник ко мне подходил, я еще тогда понял, что он нереально большой. Я видел в его глазах сомнения. Я был уверен, что я его финиширую. Но не сделать 8 паундов – это не профессионализм».

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