Акимжан о бое с Бусурманкулу: «Он хочет в UFC, я тоже туда хочу, было бы прекрасно там встретится»

Теги UFC Sports.ru - Казахстан Жасулан Акимжан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

 Жасулан Акимжан рассказал о возможном бое с Бусурманкулом Абдубаитом:

«Боя с Бусурманкулом в мыслях пока нет.  Если драться с ним, только за что-нибудь интересное. В данный момент, нет желания драться за пояс NAIZA. Если между нами устроят привлекательный поединок, то можно подумать. Но я не думаю, что он останется в NAIZA. Он хочет в UFC, я тоже хочу туда. Если в UFC встретятся Казахстан и Кыргызстан, и мы покажем хороший уровень, то это было бы прекрасно»

Акимжан должен был подраться с Бусурманкулом за титул Eagle FC, но казахстанец снялся с поединка из-за травмы.

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