Жасулан Акимжан о планах: «Пока маленький рекорд для UFC. Надо два-три боя выиграть»

Казахстанский боец MMA Жасулан Акимжан рассказал о своих планах на карьеру.

«Сейчас я подписал контракт с промоушном «Наше Дело». Там будет Гран-при. У меня рекорд пока маленький для UFC. Надо два-три боя выиграть и хорошую позицию в рейтинге занять», – сказал Акимжан.

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