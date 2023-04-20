Жасулан Акимжан о планах: «Пока маленький рекорд для UFC. Надо два-три боя выиграть»
Казахстанский боец MMA Жасулан Акимжан рассказал о своих планах на карьеру.
«Сейчас я подписал контракт с промоушном «Наше Дело». Там будет Гран-при. У меня рекорд пока маленький для UFC. Надо два-три боя выиграть и хорошую позицию в рейтинге занять», – сказал Акимжан.
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