Жасулан Акимжан бросил вызов Волкановски

Казахстанский боец ММА Жасулан Акимжан вызвал на бой чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски.

«Некоторые люди могу сказать «Куда ты прыгаешь?». Но он же такой же человек как и мы. Любого можно победить, найти к нему ключ. Каким бы чемпионом он ни был, он простой человек. Подготовишься, выйдешь, если повезет, то выиграешь», – сказал Акимжан.

Казахстанец провел в MMA 11 боев, в которых одержал девять побед и потерпел два поражения.

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