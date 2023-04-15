Фаниль Рафиков про Асу Алмабаева: «Он точно уровень ТОП-10 UFC»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков оценил перспективы своего одноклубника Асу Алмабаева в UFС:

«Уровень Асу и Азата очень высокий. Думаю, что Асу точно уровень ТОП-10 UFC, он приходит с хорошим бекграундом, можно сказать приходит в статусе «звезды», так что он точно готов уже сразу к большим боям. Асу сам заявлял, что он может привезти пояс в Казахстан, думаю, что у него есть все шансы это сделать»

Асу подписал контракт с UFC, о чем стало известно в начале апреля.

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