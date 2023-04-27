Одноклубник Кабдрахманова предсказал его победу на NAIZA удушающим

Одноклубник Нурбека Кабдрахманова предсказал победу удушающим в бою против корейца Ли:

«Думаю, Нурбек покажет себя во всей красе. Он прошел хорошие сборы в Америке, набрался опыта. ИншааАллаh, думаю задушит. Этот бой ждут все и если Нурбек выиграет, то это говорит, что он #1 претендент за пояс»

Бой состоится в конце мая в рамках турнира NAIZA 51.

«Подошел Джошуа и сказал: удачи, у тебя все получится». Боксерша Балауса Муздиман о тренировках в США, конфликтах в сборной Казахстана и спорном судействе

Азат Максум дебютирует в UFC поединком с экс-соперником Жумагулова

Шавкату Рахмонову предложили бой с бывшим чемпионом UFC