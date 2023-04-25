Нурбек Карабала о бое Рахмонова – Карыгина: «Соре нет смысла избегать серьезных боев»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о бое Соры Рахмоновой и Валерии Карыгиной:

«В этом бою есть интрига. Карыгина – сильная соперница. Соре сейчас нет смысла избегать серьезных боев, есть, конечно, риск, но это путь, на котором нужно определиться сможет ли она или нет. Если она на сегодняшнем этапе не сможет пройти Карыгину, то, ей скорее всего нечего делать в UFC. Поэтому для нее это хорошее новое испытание. И раз мы хотим, чтобы Сора была в UFC, конкурировала с сильнейшими, то она должна пройти серьезных соперников, которым является Карыгина. Валерия поднялась в другую категорию. Сора – очень опасная, возможно, вопрос только в уверенности, но думаю, что и сам Шавкат и вся команда Dar Team поработают над этим, дадут ей мотивацию. Я смотрю на Сору и понимаю, если она использует свой потенциал в ударке, борьбе, скорости, она способна на многое. Чем раньше она это поймет, тем быстрее дойдет до UFC. Она давно бы уже могла конкурировать в UFC»

Рахмонова и Карыгина проведут поединок на ближайшем турнире лиги NAIZA 51.

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