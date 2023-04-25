Нурбек Карабала про бой Кабдрахманов- Ли: «В последнее время в Актобе модно «звонить по телефону»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о бое Нурбека Кабдрахманова и Ли на турнире NAIZA 51:

«Корейцы удивляют нас стойкостью, выносливостью, характером, хотя на стердаунах они ведут себя довольно-таки скромно. Возможно, это особенности воспитания. В бою же они преображаются. Я очень сильно удивлен бойцами из Кореи, у нас уже три представителя этой страны, Ким против Жумана и СуЙон против Кодека, они совершили большие абсеты в этих поединках. Я делю бойцов на «проспектов», «профи» и «топов». И с сегодняшними бойцами из Кореи смогут конкурировать только «топы». Нурбек – один из них. Он был чемпионом, дрался с сильными бойцами. Получится хороший поединок, у них одинаковый рекорд. В ударке Ли будет опасен, Нурбеку нужно навязать свой бой. В последнее время в Актобе модно «звонить по телефону», думаю, что он постарается снова это сделать. Есть интрига, и мне не терпится увидеть этот поединок»

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