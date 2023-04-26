Чемпион NAIZA о борьбе с Нурмагомедовым: «Не ожидал, что он так резко будет атаковать»

Теги MMA Абубакар Нурмагомедов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Экс-чемпион NAIZA Ильдар Кудайбергенов о борьбе с Абубакаром Нурмагомедовым во время турнира по BATYRBALL:

«Он очень скоростной, техничный. Не ожидал, что он так резко будет атаковать. Он меня атаковал, я увернулся, начал сам атаковать, но время закончилось»

По правилам BATYRBALL у спортсменов есть 30 секунд на борьбу.

«Подошел Джошуа и сказал: удачи, у тебя все получится». Боксерша Балауса Муздиман о тренировках в США, конфликтах в сборной Казахстана и спорном судействе

Азат Максум дебютирует в UFC поединком с экс-соперником Жумагулова

Шавкату Рахмонову предложили бой с бывшим чемпионом UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий