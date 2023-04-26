Чемпион NAIZA о борьбе с Нурмагомедовым: «Не ожидал, что он так резко будет атаковать»
Экс-чемпион NAIZA Ильдар Кудайбергенов о борьбе с Абубакаром Нурмагомедовым во время турнира по BATYRBALL:
«Он очень скоростной, техничный. Не ожидал, что он так резко будет атаковать. Он меня атаковал, я увернулся, начал сам атаковать, но время закончилось»
По правилам BATYRBALL у спортсменов есть 30 секунд на борьбу.
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