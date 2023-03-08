Генри Сехудо о Рахмонове: «Просто офигеть»

Экс-чемпион UFC Генри Сехудо про Шавката Рахмонова:

«Как только он оказывается на нужном расстоянии, он выбрасывает колени, кулаки и локти — все что только можно. Он знает, когда нажимать на курок. Обычно я не люблю хвалить бойцов, не люблю сильно расхваливать их за то, что у них крепкий подбородок. Но у этого парня каменный подбородок. Просто офигеть, блин. Заметьте эту смену этажей, как он пожал плечами и посмотрел вниз. Понимаете о чем я? Он играет передней рукой для того, чтобы в итоге подняться вверх. Это его классная особенность»

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