Адиль Боранбаев о бое Чимаев – Рахмонов: «Если бой перевалит за экватор, Шавкат выиграет»
Прославленный казахстанский боец ММА Адиль Боранбаев поделился мнением о потенциальном бое Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова:
«Говорят, что Чимаев сейчас много весит, поэтому я не думаю, что он спустится. Но если это произойдет и бой перевалит за экватор, то в поздних раундах Шавкат нас удивит и выиграет. Чимаев очень опасен именно в первых раундах. Конечно, буду болеть за Рахмонова и небольшое предпочтение отдам ему».
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