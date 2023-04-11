Чемпион AMC Fight Nights Бикрев о бое Рахмонов – Чимаев: «Вряд ли они подерутся»

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев оценил вероятность организации поединка между Хамзатом Чимаевым и Шавкатом Рахмоновым.

«Очень крутой бой на самом деле. Реально тут не знаешь, кто выиграет. Я 50 на 50 поставил бы. Очень интересное противостояние. Но думаю, что вряд ли они подерутся, потому что не сведут их. Я думаю, что этого боя не стоит ждать», – сказал Бикрев.

Рахмонов последний поединок провел против Джеффа Нила в марте этого года на турнире UFC 285. В этом противостоянии удушающим приемом в третьем раунде победу одержал Шавкат. На его счету 17 побед и ни одного поражения.

Чимаев в последний раз выходил в октагон против Кевина Холланда в сентябре 2022 года на турнире UFC 279. Этот бой завершился в пользу Хамзата удушающим приемом. В его активе 12 побед без единого поражения.

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