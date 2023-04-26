Саят Абрдархманов про Рахмонова: «Шавкат – человек, который наносит Казахстан на карту мировых единоборств»

Менеджер Саят Абдрахманов поделился мнением про Шавката Рахмонова:

«Вне сомнения Шавкат Рахмонов является самым узнаваемым казахстанским бойцом на сегодняшний день. Шавкат — человек, который наносит Казахстан на карту мировых смешанных единоборств, как в свое время сделал Хабиб Нурмагомедов для Дагестана. Сейчас люди во всем мире, которые хотя бы отдаленно следят за UFC, знают об этой республике. Шавкат занимается тем же, только прославляет себя и свою родину, открывая дорогу многим молодым бойцам»

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