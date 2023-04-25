Диас Кабдуов про Рахмонова: «Пацаны в аулах видят, что можно своим трудом без связей добиться многого»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов рассказал про влияние Шавката Рахмонова на имидж страны:

 «Шавкат поднял имидж страны. Его государство должно было поддержать, чтобы пацаны в аулах видели, что можно своим трудом без связей добиваться многого.

«Не разделяю понятия, что должна быть одна родина». Боец UFC Алексеева – о детстве в Казахстане, Роналду и планах на титульный бой

Боец UFC Агапова осталась без машины в США: казахстанка попросила деньги на ремонт у подписчиков

Шавкат Рахмонов: «Мои дети знают русский язык, хотя отдали их в казахский детский сад»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий