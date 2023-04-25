Диас Кабдуов про Рахмонова: «Пацаны в аулах видят, что можно своим трудом без связей добиться многого»
Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов рассказал про влияние Шавката Рахмонова на имидж страны:
«Шавкат поднял имидж страны. Его государство должно было поддержать, чтобы пацаны в аулах видели, что можно своим трудом без связей добиваться многого.
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