Диас Кабдуов про Рахмонова: «Пацаны в аулах видят, что можно своим трудом без связей добиться многого»

Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов рассказал про влияние Шавката Рахмонова на имидж страны:

«Шавкат поднял имидж страны. Его государство должно было поддержать, чтобы пацаны в аулах видели, что можно своим трудом без связей добиваться многого.

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Шавкат Рахмонов: «Мои дети знают русский язык, хотя отдали их в казахский детский сад»