Тренер Рахмонова о бое Жумагулова: «У него бешенная сила воли и большая мотивация»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Тренер Шавката Рахмонова Эдуард Базров поделился мнением о бое Жалгаса Жумагулова против бразильца Эскима:

«Жумагулову дали дебютанта в соперники. Жалгас один из тех бойцов, кто выйдет и будет до конца биться, он показывает характер, у него бешенная сила воли, хорошие навыки и большая мотивация. У него последний бой по контракту, и от этого боя будет зависеть его судьба в UFC. Вся наша команда будет болеть за него, у нас с ним теплые отношения, поэтому все мы желаем ему только победы!»

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