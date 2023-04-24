Эдуард Базров про Рахмонова: «Нил – охотник, но в бою с Шавкатом он стал жертвой»

Тренер Шавката Рахмонова Эдуард Базров про бойца и поединке с Нилом:

«У него есть цель, он идет к ней, он очень привязан к своим детям, он многое делает, но об этом мало, кто знает. У него были во время подготовки проблемы, близкие люди знают об этом, но даже несмотря на это, он полетел в Америку и был готов драться. Шавкат мне, как близкий друг. Для меня каждый его пропущенный удар, как царапина на сердце. Думал, не уже ли, он упадет, я не хотел в это верить. Я очень сильно переживал, когда он выиграл были незабываемые эмоции. После боя я его назвал Степной Волк, не просто ради красивого слова, а реально волк, когда охотится, он может за жертвой бежать 120–140 км. Нил – сам охотник, но в бою с Шавкатом он стал жертвой. Шавкат охотился за ним, он загнал его и задушил»

Рахмонов выиграл Нила удушающим приемом в третьем раунде.

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