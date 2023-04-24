Тренер DAR Team о сорвавшемся бое Рафиков – Аббасов: «Для проверки моего тренерского подхода этот бой был важен»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фаниль Рафиков Naiza Fighting Championship Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Тренер DAR Team Эдуард Базров рассказал о срыве боя Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова:

«Я очень сильно расстроился. Для меня, как для тренера это был большой бой. Аббасов – это большое имя в ММА. Для проверки моего тренерского подхода этот бой был бы важен. Фаниль был в очень хорошей форме. Я был уверен, что Фаниль был способен выиграть этот бой. Но никто не застрахован от травм»

Фаниль был вынужден сняться с боя из-за перелома ребер.

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