Фаниль Рафиков о следующем бое: «Соперник известен. Дата есть»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков готовится к дебюту в лиге «Наше Дело».

«Соперник известен. Дата есть. Погнали. Возвращаемся в любимое дело», – написать Фаниль у себя в инстаграмм.

Рафиков должен был драться с Нариманом Аббасовым, однако снялся с боя из-за травмы ребер.

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