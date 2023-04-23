Боец UFC рассказал о встрече с Рахмоновым в Медине

Представляющий Германию боец UFC марокканского происхождения Оттман Азайтар встретился во время малого хаджа с не знающим поражений казахстанским файтером Шавкатом Рахмоновым:

«Какая радость было увидеть тебя, брат», – написал Азайтар в «сториз» своего Инстаграма, проиллюстрировав пост совместным фото с «Номадом» в одной из мечетей Медины.

Оттман Азайтар выступает в легком весе, в его профессиональном рекорде 13 побед и 1 поражение, которое он потерпел в своем последнем на данный момент бою в предварительном карде турнира UFC 281.

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