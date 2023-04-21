Тренер Жумагулова о следующем сопернике для Рахмонова: «Те, кто ниже в рейтинге тоже серьезные соперники»
Айбек Шокпутов, наставник бойцов UFC Сергея Морозова и Жалгаса Жумагулова предположил о дальнейших планах Шавката Рахмонова:
«Затрудняюсь ответить... В марте президент UFC Дана Уайт обещал организовать бой Шавката против Белала Мухаммада, а сейчас — даже не знаю. Те, кто ниже Рахмонова в рейтинге, тоже серьезные соперники»
Ранее появилась новость о том, что UFC собирается свести между собой Гилберта Бернса и Белала Мухаммада.
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