Мейирим Нурсултанов о планах: «Стать чемпионом мира – моя цель»

Мейирим Нурсултанов озвучил свои планы:

«Стать чемпионом мира – это моя цель. После своего последнего боя я разговаривал со своим менеджером Эгисом Климасом. Он сказал, что следующий бой пройдет в США. Не могу с точностью сказать, кто будет моим следующим противником. Однако это будет кто-то из топ-10»

В последнем своем бое он нокаутировал японца Кадзуто Такесако.

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