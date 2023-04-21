Казахстанские боксеры выступят в андеркарде боя Канело – Райдер

В карде поединка между Саулем Альваресом и англичанином Джоном Райдером, который пройдет в Гвадалахаре, Мексика, выступят казахстанские боксеры Бек Нурмаганбет (9-0, 7 КО) и Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО).

Соперником Бека станет венесуэлец Аргенис Эспана (15-1, 14 КО), Абилхан выйдет на ринг против мексиканца Хесуса Паломареса (7-2-1, 4 КО).

В своем последнем бою в апреле этого года Бек нокаутировал в первом раунде венесуэльца Эбера Рондона (20-4, 13 КО), а Абильхан досрочно победил мексиканца Даниэля Эчеверриа (21-12, 18 КО).

Напомним, боксеры из Казахстана тренируются в зале Канело.

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