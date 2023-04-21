Аида Сатыбалдинова: «Планируем в августе провести бой у Тома Леффлера»

Выступающая в профи боксе в США Аида Сатыбалдинова из Казахстана (6-3-1, 2 КО) по прозвищу «Леди Спарта» рассказала о дальнейших планах в карьере.

— Да, планируем в августе провести бой у Тома Леффлера. По контракту, который окажется подписан летом, я должна буду провести три поединка с небольшими промежутками между ними. Первый бой состоится в Лос-Анджелесе, второй — в Нью-Йорке, а третий пока не знаю, где.

Во время Рамадана я, конечно, тренировалась, но не так плотно. Сейчас же, после окончания Рамадана, начну уже более интенсивные тренировки, — поделилась информацией боксерша.

Отметим, что Леффлер является промоутером известного казахстанского боксера Геннадия Головкина.

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