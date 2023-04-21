Айдар Махметов о бое Абзалиев – Гусейнов: «Серьерзная проверка для чемпиона»

Чемпион мира по ММА Айдар Махметов о главном бое турнира NAIZA 51 Олжас Абзалиев – Артур Гусейнов:

«Серьезная проверка для чемпиона Naiza FC в полутяжелом весе Олжаса Абзалиева(2-0) на Naiza 51. Артур Гусейнов (25-12-1) бился на равных с Александром Шлеменко, Марсио Сантосом🇧🇷, Давидом Бархударяном, Дауреном Ермековым. У них с Олжасом схожая база – вольная борьба, поэтому поединок может получиться вязким. Олжасу обязательно нужно проходить Гусейнова»

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