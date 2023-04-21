Нурбек Карабала о бое Абзалиев – Гусейнов: «Этот бой станет украшением ивента»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о главном бое NAIZA 51 между Олжасом Абзалиевым и Артуром Гусейновым:

«Этот бой будет однозначно интересен не только казахстанской публике, потому что Гусейнов дрался с медийными бойцами, как Ермеков, Шлеменко. Не смотря на серию поражений, он остается очень опасным соперником. Абзалиеву нужно держать руки у подбородка, чтобы не пропустить. На стороне Олжаса темп, тайминг, хорошее кардио, контроль, но это полутяжелый вес, один удар решает все. Уверен, что этот бой станет украшением ивента и одним из лучших боев перового полугодия»

На кону будет стоять пояс в полутяжелом весе.

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