Кабардиев о приглашении в лагерь Резникова: «Я с радостью бы согласился, но я только после операции»

Магомед Кабардиев рассказал о приглашении Артема Резникова принять участие в совместном тренировочном лагере:

«Артем мне писал дней пять назад в Инстаграм, у него тоже летом бой, он меня приглашал в свой лагерь, вместе потренироваться. Но я только после операции, а так я с радостью бы согласился»

Резников готовится к финалу гран-при АСА против Эдуарда Вартаняна.

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