Нурбек Кабдрахманов узнал дату и соперника по следующему бою

Казахстанский боец Нурбек Кабдрахманов, проходивший сбор в США вместе с Жалгасом Жумагуловым, узнал дату и соперника по следующему бою.

Нурбек выступит на турнире NAIZA 51 в Алматы против корейского спортсмена Ли Кьен Сеп.

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