Экс-чемпион Eagle FC Абдубаит уулу проведет бой в NAIZA

Теги Sports.ru - Казахстан EFC Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Экс-чемпион лиги Eagle FC Бусурманкул Абдубаит уулу (14-4-1) проведет бой на NAIZA 51. Его соперником станет бразилец Элвис Мартис Сильва. 

Абдубаит уулу должен был защищать титул в бою с казахстанцем Жасланом Акимжаном, однако казахстанец вынужден был снять с боя из-за травмы. 

В своем последнем бою Бусурманкул уступил Расулу Магомедову решением судей, тем самым проиграв пояс Eagle FC. 

Элвис ярко дебютировал в NAIZA, нокаутировав Алибека Кужбаева.

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