Санжар Адилов проведет бой с Альбертом Ахмаевым

На турнире NAIZA 50 пройдет бой между претендентом на титул лиги Eagle FC Санжара Адилова (10-1-1) и Альбертом Ахмаевым (7-3).

Адилов должен был в 2022 году драться за титул в лиге Хабиба Нурмагомедова, однако соперник попал под мобилизацию. В связи с чем год Санжар закрывал поединком в Alash Pride. Сейчас Адилов идет на серии из 6 побед.

Ахмаев тренируется в Erkin Kush и сейчас идет на серии из двух побед в лиге NAIZA.

Бой состоится 18 марта в Астане.

«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

«Я тоже горячий!». Олимпийский чемпион Сапиев подрался с бойцом из команды Артема Резникова на турнире по Batyr Ball

Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?