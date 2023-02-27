Санжар Адилов проведет бой с Альбертом Ахмаевым

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

На турнире NAIZA 50 пройдет бой между претендентом на титул лиги Eagle FC Санжара Адилова (10-1-1) и Альбертом Ахмаевым (7-3).

Адилов должен был в 2022 году драться за титул в лиге Хабиба Нурмагомедова, однако соперник попал под мобилизацию. В связи с чем год Санжар закрывал поединком в Alash Pride. Сейчас Адилов идет на серии из 6 побед.

Ахмаев тренируется в Erkin Kush и сейчас идет на серии из двух побед в лиге NAIZA.

Бой состоится 18 марта в Астане.

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