Жасулану Акимжану нашли нового соперника
Претендент на титул лиги Eagle FC в 66 кг Жасулан Акимжан может подраться против Наби Ашурлаева.
Об этом на подкасте «NAIZADAI» заявил президент лиги NAIZA Нурбек Карабала.
Возможной датой поединка называется март 2023 года.
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