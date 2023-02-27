Жасулану Акимжану нашли нового соперника

Претендент на титул лиги Eagle FC в 66 кг Жасулан Акимжан может подраться против Наби Ашурлаева.

Об этом на подкасте «NAIZADAI» заявил президент лиги NAIZA Нурбек Карабала.

Возможной датой поединка называется март 2023 года.

«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

«Я тоже горячий!». Олимпийский чемпион Сапиев подрался с бойцом из команды Артема Резникова на турнире по Batyr Ball

Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?