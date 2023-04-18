Нурсултан Аманжолов о подготовке к бою в зале с Усиком: «Становишься увереннее»

Казахстанский боксер Нурсултан Аманжолов (5-0) рассказал о подготовке к бою с корейцем Сук Хи Аном в зале с Александром Усиком:

«Для меня большой опыт тренироваться с одним из лучших боксеров в мире. Становишься увереннее и учишься новым вещам. Можно сказать, что мы с ним подружились. Он дает ценные советы, может и пошутить»

Аманжолов выиграл нокаутом у корейца.

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