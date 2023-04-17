Жанкош Тураров предстал перед судом за нарушение ПДД

Чемпион мира по версии IBO, казахстанец Жанкош Тураров стал виновником ДТП в прошлом году.

Боксер присутствовал на судебном заседании по делу по видео-связи: в итоге Тураров заплатил штраф 61 260 тенге.

В последнем бою Тураров нокаутировал Луиса Энрике Ромеро из Венесуэлы на вечере бокса в Алматы, завоевав пояс IBO Intercontinental.

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