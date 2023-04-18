Казахстанский боец Райымбек Асан про Дамира Исмагулова: «Он работает, как лошадь»
Казахстанский боец Райымбек Асан (2-0) рассказал о своих отношениях и тренировках с бойцом UFC Дамиром Исмагуловым:
«Дамир с характером и работает, как лошадь. Он всегда мне говорит: «Надо бить и пахать». У него можно много чего перенять как в жизни, так и в спорте».
Асан свой бой проведет 29 апреля в Алматы.
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