Казахстанский боец Райымбек Асан про Дамира Исмагулова: «Он работает, как лошадь»

Казахстанский боец Райымбек Асан (2-0) рассказал о своих отношениях и тренировках с бойцом UFC Дамиром Исмагуловым:

«Дамир с характером и работает, как лошадь. Он всегда мне говорит: «Надо бить и пахать». У него можно много чего перенять как в жизни, так и в спорте».

Асан свой бой проведет 29 апреля в Алматы.

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