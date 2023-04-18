Казахстанский боец Райымбек Асан о тренировках с Чимаевым: «Он показал, как надо стоять возле стены»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанский боец Райымбек Асан (2-0) рассказал о сборах в Тайланде и совместных тренировках с Хамзатом Чимаевым:

«В Таиланде было много хороших бойцов UFC, таких как Петр Ян, а также представителей Bellator и PFL. Да, я знаком с Хамзатом. Мы боролись с ним, и он показал, как надо стоять возле стены. Я также познакомился с его тренером, который приглашал меня потренироваться в Швецию. Он сказал мне: «Welcome».

Асан свой бой проведет 29 апреля в Алматы на турнире лиги OCTAGON.

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