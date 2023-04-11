Аян Турсын о победе Адесаньи: «В один день и я буду стоять с этим поясом»

Представительница казахстанского ММА Аян Турсын в социальных сетях опубликовала фото Исраеля Адесаньи с поясом чемпионом UFC.

«Иншаллах, в один день и я буду стоять с этим поясом. И меня также будут переполнять эмоции», – подписала фотографию спортсменка.

Аян Турсын провела в MMA три боя, одержав три победы.

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