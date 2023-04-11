Аян Турсын о победе Адесаньи: «В один день и я буду стоять с этим поясом»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Представительница казахстанского ММА Аян Турсын в социальных сетях опубликовала фото Исраеля Адесаньи с поясом чемпионом UFC.

«Иншаллах, в один день и я буду стоять с этим поясом. И меня также будут переполнять эмоции», – подписала фотографию спортсменка.

Аян Турсын провела в MMA три боя, одержав три победы.

В UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

Рахмонов – о словах Чимаева про шакала: «Он должен себе это сказать»

Асу Алмабаев: «Мой контракт с UFC рассчитан на 4 боя»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий