Аян Турсын о победе Адесаньи: «В один день и я буду стоять с этим поясом»
Представительница казахстанского ММА Аян Турсын в социальных сетях опубликовала фото Исраеля Адесаньи с поясом чемпионом UFC.
«Иншаллах, в один день и я буду стоять с этим поясом. И меня также будут переполнять эмоции», – подписала фотографию спортсменка.
Аян Турсын провела в MMA три боя, одержав три победы.
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