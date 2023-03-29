Ангелина Лукас проведет бой за титул WBC International

Казахстанская профессиональная боксерша Ангелина Лукас (3-0, 2 КО) 30 апреля в Стамбуле проведет поединок с 43-летней мексиканкой Аной Аррасолой (28-16, 14 КО).

На кону поединка будет стоять титул WBC International.

У Лукас уже есть один титул, который она выиграла в прошлом году. Она является чемпионкой мира по версии UBO.

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