Казахстанец Кособуцкий готов заменить Усика в бою с Фьюри: «Осмелишься подраться?»

Теги WBA WBC IBO Тайсон Фьюри бокс Sports.ru - Казахстан Жан Кособуцкий Спорт Казахстана

Непобежденный 34-летний Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) из Казахстана после срыва супербоя супертяжей Тайсона Фьюри и Александра Усика бросил вызов британцу.

«Эй, Тайсон, выходи драться со мной! Место и деньги не имеют значения», — говорится в пиар-сообщении Universum Boxing. «Осмелишься ли ты подраться с восьмым в рейтинге WBC? Искренне твой, Жан Кособуцкий», – написал сам боксер у себя в сторис

Кособуцкий является обладателем титула чемпиона по версии WBC International, WBA International, а также IBO Inter-Continental в тяжелом весе

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